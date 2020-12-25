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Aktüel Sağlık çalışanı çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda evlendi
Aktüel

Sağlık çalışanı çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda evlendi

Hemşire gelin Zeynep Fırtına: - "Sağlık camiasından çok kayıplarımız var. Üniformalarımızı gururla taşıyoruz. O nedenle bu üniformalarla nikah salonuna gelmek istedik" - "Önlemlere o kadar dikkat ettik ki anne ve babalarımızı bile bu süreçte yüz yüze tanıştıramadık. İnsanların da dikkatli olmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:39:01 -
Sağlık çalışanı çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda evlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de görevli hemşire ile diş hekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına dikkati çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda hayatlarını birleştirdi.

Evlilik kararı alan Ege Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, iş kıyafetleriyle ambulansa binip, Bornova Nikah Sarayı'na geldi.

Salona girişlerinde çiftin ateş ölçümü yapıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törende nikahı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıydı.

Gelin Zeynep Fırtına gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın ve deprem nedeniyle tüm sağlık camiasının zor günler geçirdiğine işaret ederek, "Sağlık camiasından çok kayıplarımız var. Üniformalarımızı gururla taşıyoruz. O nedenle bu üniformalarla nikah salonuna gelmek istedik. Önlemlere o kadar dikkat ettik ki anne ve babalarımızı bile bu süreçte yüz yüze tanıştıramadık. İnsanların da dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Erhan Yaymacı da abartılı bir nikah töreni organize etmediklerini, gelin arabası olarak kullandıkları ambulansı da arkadaşlarının planladığını söyledi.

Gelinin annesi Sultan Fırtına ise damat ile daha önce tanıştıklarını ancak ailesiyle görüşemediklerini ifade etti. Sultan Fırtına, tek isteklerinin çocuklarının mutluluğu olduğunu dile getirdi.

Yeni evli çift, Türk bayrağı asılmış ve çiçeklerle süslenmiş ambulansla sirenler eşliğinde nikah salonundan ayrıldı.

Gelin ve damadın, salgın nedeniyle balayına çıkmayacağı öğrenildi.





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