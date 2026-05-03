Önemli bilgi: Maydanozun sararmasını geciktiren basit saklama tüyosu: Kavanozda çiçek yöntemi

Maydanozun sararmasını geciktiren basit saklama tüyosuna kulak vermelisiniz...

Mutfakların en çabuk küsen, en hızlı sararan yeşilliği kuşkusuz maydanozdur. Bir gün önce canlıyken ertesi gün boynunu büken bu şifa deposunu korumak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Sadece birkaç basit adımla maydanozların ömrünü 10 güne kadar uzatabilir, sararma ve çürümenin önüne geçebilirsiniz. Şeflerin sır gibi sakladığı "kavanozda tazelik" yöntemiyle mutfakta israfa son verin. Detaylar haberimizde…

Yemeklere lezzet, sofralara renk katan maydanoz, doğru muhafaza edilmediğinde birkaç gün içinde sarararak besin değerini kaybediyor. Sosyal medyada viral olan ve profesyonel mutfaklarda uygulanan saklama yöntemleri sayesinde, maydanozlarınız 10 gün boyunca daldan yeni koparılmış gibi taze kalacak.

MAYDANOZLARI 10 GÜN TAZE TUTAN "SAKLAMA SIRRI" Maydanozun en büyük düşmanı nem ve havasızlıktır. Eğer onları eve geldiğiniz gibi poşette bırakırsanız, kendi nemiyle boğulup çürürler. İşte adım adım saklama rehberi:

1. Ayıklama ve Hazırlık Pazardan aldığınız maydanoz bağını hemen açın. İçindeki ezilmiş, sararmış veya çürümeye başlamış dalları mutlaka ayıklayın. Tek bir çürük dal, tüm bağı hızla bozabilir.

2. Yıkama mı, Yıkamama mı? En büyük sır burada: Maydanozları tüketeceğiniz zamana kadar yıkamayın. Nem, bozulma sürecini hızlandırır. Eğer mutlaka yıkamak istiyorsanız, kurutma makinesinde veya kağıt havlu üzerinde tamamen kuruduğundan emin olmanız gerekir.

3. Kavanozda Çiçek Yöntemi (En Etkili Yöntem) Bu yöntem maydanozu adeta bir çiçek gibi yaşatır: Maydanozların sap kısımlarından yaklaşık 1 cm kadar kesin. Bir cam kavanozun içine 2-3 parmak boyunda soğuk su koyun.

Maydanozları bir buket gibi kavanoza yerleştirin (yapraklar suya değmemeli).

Üzerine bir buzdolabı poşeti geçirin ve lastikle kavanoza sabitleyin.

Buzdolabının kapak kısmında muhafaza edin.

Eğer kavanoz yöntemine yeriniz yoksa bir saklama kabının altına kağıt havlu serin. Maydanozları (yıkanmamış ve kuru şekilde) üzerine koyun. Üstünü tekrar kağıt havluyla örtün ve kapağı kapatın. Kağıt havlu, oluşan fazla nemi emerek sararmayı durduracaktır.

Maydanozları buzdolabının en soğuk yerine (arka taraflara) koymayın. Çok soğuk, hassas yaprakların donmasına ve kararmasına neden olur. Orta raflar veya kapak kısımları idealdir. Artık maydanozlarınız 10. günde bile o çıtır dokusunu ve keskin kokusunu koruyacak! Afiyetle kullanın.

