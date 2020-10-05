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Aktüel Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama:
Aktüel

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama:

"(Ali Edizer) Üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:12:33 -
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama:

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, " 'GATA başhekim yardımcısından skandal sözler' başlığıyla yazılı ve görsel medyada haberlere konu olan ilgilinin üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden almıştı.

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