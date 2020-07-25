Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri kontenjanları 2020 | Üniversite tercih dönemine az bir süre kaldı. Hal böyle olunca milyonlarca aday hangi bölüme kaç puanla girebileceğini araştırmaya başladı. Öğrenciler “Üniversite taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020” , “Sağlık Bilimleri üniversitesi bölümleri 2020” , “Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri taban puanları” konularını araştırıyor.
Milyonlarca kişi 27-28 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. YKS’nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı döneme çevrildi. Üniversite sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise tercihler yapılacak. Birçok öğrenci üniversite taban puanlarını araştırıyor. İşte, son dönemde en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin taban puanları.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2020
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Ankara)
Çocuk Gelişimi(Fakülte)
Dil ve Konuşma Terapisi(Fakülte)
Diş Hekimliği
Diş Hekimliği(Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)
Ebelik(Fakülte)
Eczacılık
Ergoterapi(Fakülte)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
Hemşirelik(Fakülte)
İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte)
Odyoloji(Fakülte)
Psikoloji
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Tıp
Tıp(Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)
Tıp(Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Tıp(Ankara)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Tıp(İstanbul)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler bölüm ve puanları araştırmaya başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölüm ve taban puanlarını incelemek için tıklayınız.