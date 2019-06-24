Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019, Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczane Hizmetleri (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Erkek) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Ankara) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Denizci Sağlığı taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyaliz taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evde Hasta Bakımı taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Milli Savunma Bakanlığı Adına) taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikler taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanlarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)