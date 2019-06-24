Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019, Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.24 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019, Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczane Hizmetleri (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Erkek) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Ankara) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAmeliyathane Hizmetleri taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Denizci Sağlığı taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyaliz taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evde Hasta Bakımı taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Milli Savunma Bakanlığı Adına) taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikler taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanlarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)
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