Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS puanları dün açıklanmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih etmek istedikleri üniversitelerin başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Sağlık alanında meslek edinmek isteyen öğrenciler, koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını öğrenmek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi başvuru şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi başvuru şartları nelerdir 2021?

a) T.C vatandaşı olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 'Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

c) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

d) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak.

e) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma* suçtan malvarlığı değerlerini aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak,

fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



g) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

h) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

ı) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

j) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmak,

k) Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

l) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

m) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,[01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]



n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen tam teşekküllü hastanelerden "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

o) Türk Silahlı Kuvvetleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeks değerlerine uygunluk aranır.

ö) Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak (Lise ve dengi okullardan öğrenciliği devam edenler için 2021 yılında Üniversitelerin kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak.