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Sağlık Bilimleri Üniversitesi atama kriterleri

AK Parti'nin Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan teklifte organ nakli ile ilgili yeni düzenlemeler var. Peki AK Parti’nin sağlık alanında yeni düzenlemeleri içeren teklife göre Sağlık Bilimleri Üniversite kadrolarına yapılacak öğretim üyesi atamalarının Mütevelli Heyetince onaylanması öngörülüyor.

30 Ekim 2018 Salı 20:48
Sağlık Bilimleri Üniversitesi atama kriterleri

AK Parti'nin Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan teklifte organ nakli ile ilgili yeni düzenlemeler var. Peki AK Parti’nin sağlık alanında yeni düzenlemeleri içeren teklife göre Sağlık Bilimleri Üniversite kadrolarına yapılacak öğretim üyesi atamalarının Mütevelli Heyetince onaylanması öngörülüyor.

Atamalar mütevelli heyeti tarafından onaylanacak 

AK Partili milletvekillerinin verdiği teklifte, Anayasa Mahkemesince verilen karar doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti yeniden teşkil ediliyor. Üniversite kadrolarına yapılacak öğretim üyesi atamalarının Mütevelli Heyetince onaylanması öngörülüyor. Diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Teklifle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans, uzmanlık eğitimi veren kurulların birlikte kullanımı hususunda uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik düzenleme yapılıyor. Buna göre, birlikte kullanıma konu sağlık tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol yapılabilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:48
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