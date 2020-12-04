Sağlık Bakanlığından "yoğun bakımda torpil" iddialarına yalanlama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan "Yoğun bakıma yandaş torpili" başlıklı haberlerdeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir sendika yetkilisinin basın açıklamasında yer alan, "Aldığımız duyumlara göre pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir" iddiası üzerine bazı internet sitelerinde, "Yoğun bakıma yandaş torpili" başlıklı haberler yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, "Tıbbi uygulamalar, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalardır. Hekimler tarih boyunca mesleki uygulamalarında bu istikamette hareket etmişler, bunu meslek ahlakının önde gelen prensibi olarak kabul etmişlerdir. Tıp etiğinin önde gelen kurallarının başında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde tıbbi yardım yapmak gelir." değerlendirmesi yapıldı.

Salgına karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına böyle bir ithamda bulunulmasının üzücü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir. İddia sahibinin, 'Bu talepleri yerine getiren yöneticiler' diyerek aslı olmayan bir duyum üzerine suçladığı kişiler de sağlık çalışanıdır. Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur."