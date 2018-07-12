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Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama üretiminde suistimal iddialarına yalanlama geldi

Sağlık Bakanlığı, medyada "yerli mama" üretiminin suistimal edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:35
Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama üretiminde suistimal iddialarına yalanlama geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan bazı basın yayın kuruluşlarında "Yerli mama üretimi suistimal edildi" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

10. Kalkınma Planı'nda "Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı"nın yer aldığı belirtilen açıklamada, yurt içi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60'ının yerli üretimle karşılanmasının hedefler arasında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enteral beslenme ürünlerinde de (hasta-yaşlı maması) ülkemizin ithalat bağımlılığı bulunmaktadır. Ancak söz konusu ürünler için herhangi bir yerelleşme zorunluluğu getirilmediği halde yerli-yabancı birçok firma gönüllülük esasıyla yerelleşme projelerini Bakanlığımıza iletmiştir.

2017 yılı sonunda bu grup ürünlere ait tüm projelerin Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SYEK) gündeminde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 5 üretim projesi, 2 fason üretim talebi tarafımıza sunulmuştur. Projeler halen SEYK gündeminde olup henüz bir tavsiye kararı alınmış değildir. Bu sebeple Bakanlığımız tarafından bu alanda faaliyet gösteren firmalara verilmiş herhangi bir taahhüt olmadığı için, haberde iddia edildiği gibi, fırsatlar sağlanması söz konusu değildir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:35
  1. Sağlık Bakanlığı

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