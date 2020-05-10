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Sağlık Bakanlığından uzaktan gebe eğitimi

Kovid-19 nedeniyle hastanelere gidemeyen gebeler için başlatılan "Uzaktan Gebe Okulu" programı ile tüm gebelerin eğitimden yararlanması sağlanacak - Mevcut gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getirecek ve tüm gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak uygulama için çeşitli başlıklarda 27 video hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:49:19 -
Sağlık Bakanlığından uzaktan gebe eğitimi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelere gidemeyen gebeler için "Uzaktan Gebe Okulu" programı başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı hastaneler bünyesinde bulunan gebe okulları, gebe adayı ve yakınlarına doğum öncesi, doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Gebelerin yüzde 98 oranında memnun olduğu bu eğitimlere katılamayanlar için başlatılan uzaktan eğitim programı, tüm gebelerin eğitimden yararlanmasını sağlayarak normal doğum oranını artırmayı amaçlıyor.

Mevcut gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getirecek ve tüm gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak uygulama için doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebeler kamera karşına geçti.

Gebelik Fizyolojisi, Gebelikte Beslenme, Gebelik Psikolojisi, Gebelikte Diyabet Sorunları gibi başlıklarda 27 video hazırlandı. Ayrıca işitme engelli gebeler için de çekimler işaret diliyle anlatıldı.

Eğitim videolarını takip etmek isteyen gebeler, bu videolara "https://khgm.saglik.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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