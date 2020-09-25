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Aktüel Sağlık Bakanlığından "sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık" uyarısı
Aktüel

Sağlık Bakanlığından "sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık" uyarısı

Bakanlık, kuruma aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiğini, yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi - Dolandırıcıların, "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği ifade edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:37:38 -
Sağlık Bakanlığından "sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık" uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Dolandırıcıların "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."


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