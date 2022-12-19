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Sağlık Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz açıklaması
Sağlık

Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ'da sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz ile ilgili yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:06:00 - 2022-12-19 17:25:40
Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ'da sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz ile ilgili yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmediği belirtildi.

Açıklamada sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz'ın bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz'ın halen tutuklu olup, adli kovuşturmasının devam ettiği bildirildi.

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