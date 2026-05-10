Fred yeni sezonu düşünüyor: Ama kendisi düşünülmüyor!
Konyaspor maçının yıldızı Fred, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ancak başkanlık seçimi sonrasında sambacıyla yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken Fred duble yapmıştı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından, "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İki gol attığım için de mutluyum. Bugün göstermiş oldukları mücadeleden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim yapmamız gereken diğer maçları unutup sadece işimize odaklanmaktı. Bugün de bunu yaptık. Artık yapmamız gereken şey sezonu en iyi şekilde kapatıp, yeni sezonda açılışı en iyi şekilde yapmak" ifadelerini kullanmıştı.
33 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'yle mukavelesi önümüzdeki sezonun ardından bitecek. Fakat kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor (çift taraflı). Sarı-Lacivertliler'de şu anda en önemli gündem maddesi; başkanlık seçimi... Sonrasında yeni teknik adam ve transfer listesi de netlik kazanacak.
Alınan bilgilere göre; kim seçilirse seçilsin büyük ihtimalle Fred yaz dööneminde satılacak. Sambacıyla, ülkesi Brezilya'dan bazı takımların ilgilendiği biliniyor. 33 yaşındaki futbolcunun yerine daha genç bir ismin gelmesi bekleniyor. Fred, 2023 yazında Manchester United'dan transfer edilmişti. O dönemde 9.74 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
