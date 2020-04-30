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Medya

Sağlık Bakanlığı'ndan oyuncu Eda Ece'ye jet cevap

Oyuncu Eda Ece, evinde çalışan yardımcısının epilepsi hastası oğlunun ilaçları için sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na seslenerek yardım istedi. Bakanlık'tan Eda Ece'nin çağrısına cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:04:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan oyuncu Eda Ece'ye jet cevap

Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olmak için çalışan kadının, 11 yaşındaki epilepsi hastası oğlunun ilaçları için sosyal medya hesabında yardım istedi.

11 yaşındaki çocuğun ilacı için yardım istedi

Salgın nedeniyle evinde karantinada olan Eda Ece, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" diyerek Sağlık Bakanlığı'nda yardım istedi.

"Yürekten teşekkür ederim"

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için Sağlıklı Çözüm'e yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

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