Sağlık Bakanlığı’ndan obezite uyarısı!

YENİ AKİT ANKARA

Günümüzde sıklıkla görülen şişmanlık ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar ile vitamin ve mineral yetersizliklerinin önlenmesi hem birey hem de toplum için önem taşıyor.Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Obezite; Kalp-damar hastalıkları, Diyabet, Bazı kanser türleri, Solunum sistemi hastalıkları, Kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşumuna zemin hazırlar” ifadeleri yer aldı.