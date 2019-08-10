0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığından "kurban kesim" uyarıları

Sağlık Bakanlığı:- "Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usulüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir"- "Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir"- "Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:00
Sağlık Bakanlığından "kurban kesim" uyarıları

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca kurban kesiminde yaşanabilecek yaralanmaların önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda bazı önlemlerle kesim esnasında yaşanabilecek olası yaralanmaların önüne geçilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usulüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir. Kurbanlıkların nakli sırasında göğüs kafesi darbeleri, kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları gibi ciddi zararlara karşı dikkatli davranılmalıdır." uyarısı yapıldı.

Kurban kesimi başladığında, kurbanın hareket etme ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, deriyi yüzerken el yaralanmalarını önlemek amacıyla herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kolay kullanılabilir bıçakların tercih edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, et parçalarken mutlaka sabit ve sabitlenmiş tezgahların, olası kazaları önlemek için de koruyucu çelik eldiven kullanılmasının yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir. Ayrıca işlemi yapan kişinin yakın çevresinde kimsenin bulunmamasına özen gösterilmelidir. Bıçak sapının ve elin yağlanması ve kayganlaşması yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunları önlemek için ellerin ve bıçak sapının belli aralıklarla temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:00
  1. kurban kesimi
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
    1. İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu..
    2. Sahil Güvenlikten havadan ve denizden..
    3. Belde halkından bayram temizliği
    4. Sağlık Bakanlığından "kurban kesim"..
    5. Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü..
    6. Bayram öncesi paralarını alamadıkları..
    7. Parlak’dan anlamlı bayram mesajı
    8. Otomobilin motor bölümüne giren kedi..
    9. Çocuklarınızın sigara ve zararlı..
    10. Sakarya TEM otoyolunda zincirleme..
    11. Kurban Bayramı’nda ZES’le kesintisiz..
    12. Güney Kore duyurdu! Kim Jong'dan yeni..
    13. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram..
    14. Fenerbahçe, Zajc'a kulüp arıyor
    15. Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği..
    16. fizy’den bayram yolculukları için..
    17. Diagne giderse Paul Onuachu gelecek!
    18. Burhaniye’de denizde arızalanan..
    19. Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
    20. ADEM Beytüşşebap’ta kadınlar için..
    21. Kozan’da mısır hasat sezonu başladı
    22. Kayatürk’ün Kurban bayramı mesajı
    23. Güney Kore gece sessiz sedasız iki..
    24. Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
    25. Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete'de
    26. Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor
    27. Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
    28. 3 gün uykusuz aradığı pullukları okul..
    29. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    30. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü