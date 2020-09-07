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Gündem Sağlık Bakanlığından koronavirüs paylaşımı! Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var
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Sağlık Bakanlığından koronavirüs paylaşımı! Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var

Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasına yer verdi. Listede 2 yaşından küçük 6 çocuğun da olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:05:00 -
Sağlık Bakanlığından koronavirüs paylaşımı! Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de ölümlere neden oluyor. Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda Covid-19'un neden olduğu ölümlerin yaş ortalamasına yer verildi.  

Bakanlık 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsayan "Covid-19 Haftalık Durum Raporu" yayıladı.

Rapora göre; bu tarihler arasında toplam 700 bin 942 test yapılırken toplam 10 bin 297 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının "Covid-19 Haftalık Durum Raporu"na göre; bu dönemde 205 kişi hayatını kaybederken 3 bin 886 hastaneye yatırıldı. 

Buna göre; entübe edilen hasta sayısı ise 11 bin 212 oldu.

Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması

Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye'de yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasına yer verildi.

Raporda salgın sürecinde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasına da yer verildi.

Bakanlığın yayımladığı rapora göre;

2 yaşından küçük 6 çocuk,

2-4 yaş arasında 1 çocuk,

5-14 yaş arasında 5 çocuk,

15-24 yaş arasında 10 genç,

25-49 yaş arasında 397 genç ve yetişkin

50-64 yaş arasında bin 416 yetişkin

65-79 yaş arasında 2 bin 741 ve

80 ve üzeri yaşlarda bin 750 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Ne cambaz bir yaratıkmış bu korona maşallah viral viral diye ter gök inliyordu iki gün evvel Bakteri yazan oldu . Düne kadar yaşlı yakalardı şimdi her yaşdan insan yakalıyor . Bir de okul düşmanı ki hiç sormayın . En azından bizim Ülkede Almanya’da iki aydır okurlar açık Fransa İtalya Hollanda ve diğerlerinde de okular sırasıyla açılmış durumda bizde nay nay . Esnaf da yakında beyaz Bayrak çeker DSÖ de bura da ki neferlerine madalya verir .
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