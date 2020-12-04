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Aktüel Sağlık Bakanlığından kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı iddialarına yalanlama
Aktüel

Sağlık Bakanlığından kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:33:00 -
Sağlık Bakanlığından kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı iddialarına yalanlama

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı ,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kan Sulandırıcı İlaç Piyasada Bulunamıyor" başlıklı haberler üzerine TİTCK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Halihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz üzerinden an be an takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kan sulandırıcı ürünlerin bilinen endikasyonlarının dışında Kovid-19 tedavisinde de kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar belirtildi: "Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte, bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bu süreçte kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir. Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."

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