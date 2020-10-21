Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı koronavirüs endişesi nedeniyle talep patlaması yaşanan grip ve influenza aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıllara oranla çok daha fazla aşı talep edildiği belirtildi. Yeni aşılar için de görüşmelerin sürdüğü bildirilen açıklamada, aşının öncelikle risk gruplarına yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrası artan aşı talebi ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, aşı stoklarını artırmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İnfluenza aşısının öncelikle yapılacağı gruplar da Bakanlık tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.