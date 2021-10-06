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Sağlık Sağlık Bakanlığından devrim niteliğinde adım: Evlenecek çiftlere bedava
Sağlık

Sağlık Bakanlığından devrim niteliğinde adım: Evlenecek çiftlere bedava

SMA hastalığına karşı Sağlık bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 81 ilde, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak. Böylece SMA hastalığına karşı doğum öncesi tedbir alınmış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 14:38:00 -
Sağlık Bakanlığından devrim niteliğinde adım: Evlenecek çiftlere bedava

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek. Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak. İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

Doğum öncesi tedbir

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

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