THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığından devrim gibi karar! Bütün 1'inci sınıf öğrencileri taramadan geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İlköğretim birinci sınıf öğrencileri ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız."dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 11:40
Sağlık Bakanlığından devrim gibi karar! Bütün 1'inci sınıf öğrencileri taramadan geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız." ifadesini kullandı.

Koca, AA muhabirine, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini vurgulayan Koca, yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir baba, bir veli, Türkiye'nin geleceğine inanan bir vatandaş ve bir Bakan olarak heyecanla karşıladığını ifade etti.

Bu yıl okul zilinin çalması ile yaklaşık 1 milyon 250 bin çocuk ve gencin eğitim ve öğretime başlayacağını belirten Koca, Türkiye'yi daha ileriye taşımanın güvencesi olan çocukların en iyi şekilde eğitim almaları kadar zamanlarının çoğunu geçirdikleri okulların sağlıklı ortamlar olabilmesi için Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

"ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinciyle bu yıl okul ve öğrenci sağlığına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Koca, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Besin değeri düşük, kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlerinde satışına sınırlamalar getirdik. Bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yapıyor, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama alışkanlığını kazanmaları için eğitimler veriyoruz.

Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında karşılaşacakları birçok soruna erken zamanda önlem alacağız."

Koca, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ederek, öğretmen ve velilere, bu çalışmalarda verecekleri destekler için teşekkür etti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:40
  1. Sağlık Bakanı
  2. Fahrettin Koca
  3. Açıklama
  4. ilköğretim öğrencileri
  5. göz taraması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİGEM’e içkici müdire atandı
    1. TİGEM’e içkici müdire atandı
    2. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    3. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı..
    4. Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek..
    5. Süresiz nafaka ikinci evliliği de..
    6. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    7. Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru..
    8. 1634 yıllık tarihi Taşköprü'yü, sprey..
    9. "Çocuklarımız ilk derse uykulu ve aç..
    10. Erdoğan: Tarihi değişikliğe..
    11. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü Ayşe..
    12. Soluduğumuz havanın kalitesi daha da..
    13. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    14. Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde..
    15. Galatasaray - Lokomotiv Moskova..
    16. AK Parti'nin İBB adayı Süleyman Soylu..
    17. Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki..
    18. Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı
    19. Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu
    20. Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"