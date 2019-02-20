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Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a tam donanımlı ambulans

ŞIRNAK (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a tam donanımlı ambulans

ŞIRNAK (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.


Beytüşşebap Devlet Hastanesi tarafından ambulans eksikliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na yapılan müracaat olumlu sonuç verdi. Yapılan başvurunun ardından Sağlık Bakanlığı’nca Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne tam donanımlı ambulans gönderildi. Ambulansın hizmete girmesi nedeni ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene, Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Habip Aşan, davetliler ve sağlık personelleri katıldı.


Burada bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, devletin bütün kurumlarıyla halkın huzuru, refahı ve mutluluğu için çalıştığını söyledi. Kaymakam Pendik, “Bizler devlet olarak hainlere, teröristlere hayatı dar edeceğiz ama vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun hayatı kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti sevgiyle muhabbetle ortaya koyacağız. Bu ambulansın Beytüşşebap’a hayırlı olmasını diliyorum. 50 yataklı devlet hastanesi inşa edeceğiz. Beytüşşebap’taki sağlık sorunları çözülecek. Biz göreve başladığımızda en büyük sorun Beytüşşebap’ta doktor problemiydi şu an o sorun çözüldü. 3 tane uzman hekimimiz ve pratisyen hekimlerimizle Beytüşşebap Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetini Beytüşşebaplı kardeşlerimize en kaliteli şekilde vermeye çalışıyor. Beytüşşebaplı kardeşlerimize güler yüzlü bir hizmet veriyoruz” dedi.


AK Parti Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı Habip Aşan ise, ilçede mutlu bir gün daha yaşadıklarını söyledi. Aşan, “Gerçekten ilçemiz il merkezine en uzak yerleşim yerlerinden biri. Fakat valiliğimiz, Bakanlığımızın ve özellikle kaymakam beyin destekleriyle bu mesafeler gittikçe kısalıyor. Bugün de Sağlık Bakanlığımızın il müdürlüğümüzün destekleriyle bir ambulansa daha kavuşmuş olduk. Böylece hastalarımız daha konforlu donanımlı bir ambulansla diğer hastanelere nakil ve sevk olabilecek. Katkılarından dolayı emeği geçen bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Kürtçe dualar eşliğinde tören düzenlendi. Ardından etkinliğe katılanlar hastanede bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
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