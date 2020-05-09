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Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:07:00 - 2020-05-09 12:24:07
Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada pazartesiden itibaren açılacak AVM'lerde uyulması gereken kurallara da yer verildi.

Bakanlığın açıklamasından satır başları:

Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

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