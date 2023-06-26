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Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı: İhtiyaç duyulmuştur
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı: İhtiyaç duyulmuştur

Yeniakit Publisher
2023-06-26 18:00:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı: İhtiyaç duyulmuştur

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine yazı göndererek, kızamık hastalığına karşı alınabilecek tedbirleri hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz imzası ile valiliklere 19 Haziran'da 'Kızamık Eliminasyon Programı' konulu yazı gönderildi.

Yazıda, "Dünya genelinde son yıllarda yaşanan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı (izleme) ve Covid-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde bir tehdit olabileceği anlamına geldiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vakaları bildirilmektedir. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Yazı ile birlikte kızamık hastalığına karşı alınabilecek önlem ve öneriler de 81 il valiliğine gönderildi.

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