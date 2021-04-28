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Sağlık Sağlık Bakanlığı'na yeni atama
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'na yeni atama

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 03:22:00 -
Sağlık Bakanlığı'na yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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