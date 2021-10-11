  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak
Gündem

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 01:22:00 -
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere kameraman (1), grafiker (1), programcı (1) ve büro personeli (2) alımı gerçekleştirilecek.

Kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile yapılacak personel alımına ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, sınav yeri ve diğer hususlara ilişkin bilgiler, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11-15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay