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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yapımında son 1 yıla girildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yapımında son 1 yıla girildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, inşaatı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. İstanbul İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 2 bin 682 yatak kapasitesiyle önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor.


Nitelikli yatak sayısı artacak


Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin farklı branşlarda 8 hastaneyi bünyesinde barındırdığını belirterek, “Sahip olacağı tüm imkanlarla İstanbul’u sağlık alanında bir numara yapacak” dedi.


İstanbul’un göç alan, nüfusu her geçen gün artan bir metropol olduğuna dikkat çeken İnceöz, “İstanbul’un nitelikli yatak sayısının artırılması gerekliliği gözardı edilemezdi. Bu noktada Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık hizmeti alanında sadece yeni bir vizyon kazandırmayacak, ihtiyaç duyulan nitelikli yatak sayısını da karşılayacak” diye konuştu.


Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat, medikal ekipman ve medikal hizmetlerde en son teknolojinin kullanılacağını kaydeden İnceöz, şöyle konuştu:


“En küçük aile sağlığı merkezinden, şehir hastanelerine kadar uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilenmesi konusunda yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. İster 50 yataklı hastane olsun, ister şehir hastanesi olsun tüm sağlık tesislerimizi yüksek standart ve teknolojiyle donatıyoruz. Polikliniklerden, ameliyathanelere, yoğun bakım ünitelerinden, hasta odalarına, sosyal donatı alanlarına kadar hem hastalara hem de refakatçilere hastanede bulundukları süre içinde konforu en üst seviyeye çıkaran imkanlar sunuyoruz.”


8 hastane bir arada


Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığı zaman bünyesinde 8 farklı hastane ile hizmet verecek. Toplam 2 bin 682 yatak sayısı, branş hastanelerine göre farklı dağılıma sahip olacak. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, genel hastane 445 yatak, kadın doğum hastanesi 359 yatak, çocuk hastanesi 521 yatak, onkoloji hastanesi 367 yatak, kalp damar hastalıkları hastanesi 327 yatak, ortopedi-nöroloji hastanesi 311 yatak, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatak, psikiyatri hastanesi 128 yatak ile hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
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