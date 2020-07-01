Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası İller arası yer değiştirme ne zaman?
Yer değiştirme kurası kamuda çalışanlar tarafından merak edilmekte. İller arası yer değiştirme şartlarını yerine getiren kamu çalışanları kura sonucuna göre iller arası tayinle yer değiştirmekte. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları 29 Haziran itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları 2 Temmuz’a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 23.07.2020 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.
Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 03.07.2020 Cuma – 20.07.2020 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.