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Sağlık

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:48:32 -
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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