Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.