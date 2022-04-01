Sağlık Bakanlığı süreli süresiz sağlık raporları ne zamana adar geçerli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık raporlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin alındığını açkıladı. Bakan Koca, süreli/süresiz yazılan tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.