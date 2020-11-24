Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı hangi illerde yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 bin sözleşmeli personelin alımının yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl yapılacak? sorusuna ise Baan Koca, “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.” diyerek cevaplandırdı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi branşlarda olacak? Sağlık Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak? sorusunu da yine Bakan Koca şu şekilde cevaplandırdı: “7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.”

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman yapılacak?

Bu soruya da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı alımları naslı yapılacak?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.” diyerek cevaplandırdı.

İşte Bakan Koca'nın sağlık personeli alımına yönelik yaptığı o açıklama: