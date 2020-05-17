Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 369 test yapılırken, bin 368 yeni vaka tanısı konuldu. Hastalığı yenen bin 825 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 369 test yapılırken, bin 368 yeni vaka tanısı konuldu. Hastalığı yenen bin 825 kişi ise taburcu edildi.