Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 600 test yapılırken, 839 yeni vaka tanısı konuldu. Tedavisi tamamlanan 989 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 600 test yapılırken, 839 yeni vaka tanısı konuldu. Tedavisi tamamlanan 989 kişi ise taburcu edildi.