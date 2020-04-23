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Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

2020-04-23 20:06:37 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti.

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