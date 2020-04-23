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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu.

2020-04-23 20:02:39 -
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu.
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