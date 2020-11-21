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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

Hastane personel alımı | Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına ihtiyaç bir hayli arttı. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? | Sağlık Bakanlığı personel alıı başvuru ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:56:00 -
Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

Sağlık Bakanlığı personel alımı | Koronavirüs salgınında en büyük yükü hiç kuşkusuz sağlık çalışanları taşıyor. Vakalar artıkça sağlık çalışanlarının iş yükü de artıyor. Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından 32 bin personel alımı yapmıştı. Son olarak 12 bin personel alımı daha yapılacağı duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin Bakan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Ancak henüz Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları konusunda bir açıklama yapılmadı.

Hastana personel alımı

Hastanelerde çalışmak isteyen vatandaşlar güncel personel ilanlarını araştırıyor. Hastaneler, bakım evleri gibi yerlerde çalışmak isteyenler kariyerlerine uygun ilanlara İŞKUR internet sitesinden ulaşabilir. TC kimlik numarası ve şifrenizle e şubeye giriş yapıp ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR E ŞUBE İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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