Sağlık Bakanlığı personel alımı | Koronavirüs salgınında en büyük yükü hiç kuşkusuz sağlık çalışanları taşıyor. Vakalar artıkça sağlık çalışanlarının iş yükü de artıyor. Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından 32 bin personel alımı yapmıştı. Son olarak 12 bin personel alımı daha yapılacağı duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin Bakan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Ancak henüz Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları konusunda bir açıklama yapılmadı.

Hastana personel alımı

Hastanelerde çalışmak isteyen vatandaşlar güncel personel ilanlarını araştırıyor. Hastaneler, bakım evleri gibi yerlerde çalışmak isteyenler kariyerlerine uygun ilanlara İŞKUR internet sitesinden ulaşabilir. TC kimlik numarası ve şifrenizle e şubeye giriş yapıp ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

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