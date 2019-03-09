Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman son dakika | Sağlık Bakanlığı alımı 2019

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman son dakika Sağlık Bakanlığı atama 2019 atama takvimi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2019 yılında yapılacak olan 25 bin sağlık personel alımının ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. 2019 sağlık personeli olarak atanmayı bekleyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 25 bin alımın ne zaman yapacağını merakla bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorulara cevap arıyor. Fahrettin Koca, 85’inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “2019’da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647’si pratisyen, 773’ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak.”

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları son dakika neler?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanlığı son dakika alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında KPSS 2018/4 ile 9 bin sağlık personeli alındı. KPSS 2018/5 ile 18 bin personel alındı. Toplamda 27 bin personel alımı yaptı. Alınan kişilerin göreve başlama süreci aşama tamamlandı. Son olarak Mart ayında alınan kişilerin pek çoğunun ataması yapıldı. 2018 yılında yapılan alımlarda zimmetler büyük oranda sona erdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi ilan ile atamaların ayrıntıları henüz açıklanmadı.

2019 yılında yapılacak olan 25 bin sağlık personel alımının ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. 2019 yılının ilk çeyreğinin sona ermesi ile pek çok kamu kurumu ilana çıktı. Alımlar yapılmaya devam ediyor. Sağlık personeli olarak atanmayı bekleyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 25 bin alımın ne zaman yapacağını merakla bekliyor. Çünkü Bakan Koca, personel ihtiyacının acilen karşılanması gerektiğini belirtmişti. Bunu destekleyen demeçlerde bulunmuştu. Bu sebeple adaylarda en yakın zamanda alım yapılması beklentisi oluşmuştu.Süreç Uzadı, Hızlı Davranılmalı.2019 yılı için yapılacak olan alımlar için en kısa sürede ilana çıkılmalıdır. Çünkü sözlü sınav ve güvenlik soruşturması aşamalarının eklenmesi ile memur alım süreçleri oldukça uzamıştır. Şu anda çıkılacak olan bir ilanın güvenlik soruşturması bile 2019 sonuna kadar ancak yetişecektir.