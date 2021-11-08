Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz

olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret avanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.