Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce atama bekleyen sağlıkçıya beklenen müjdeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Koca, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde 12 bin personel alınacağına yer verdi.

7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Koca, uzun süredir atama bekleyen sağlıkçılara sevindirici haberi sonunda verdi. Açıklamasında, ''Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.'' ifadelerine yer verirken başvurular için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz bekleniyor.

12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, ''Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.'' dedi.

Branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Bakan Koca alımların mülakatsız şekilde yapılacağını bildirirken, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.