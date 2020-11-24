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Ekonomi Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika. Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alıyor? Korona salgını nedeniye gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları her daim vatandaşların gönlünde ayrı bir yere sahip olacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımının müjdesini verdi. aralarında hemşire, ebe, teknisyen, psikolog, diyetisyen başta olmak üzere toplamda 12 bin sağlık personeli alımı yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:05:00 - 2020-11-24 09:06:12
Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak?

Son dakika kamu personel alımı haberi. Sağlık personeli alımı hangi branşlarda yapılacak? Sağlık personellerinin beklediği kamu alımı haberini son dakika olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık personeli alımının yapılacağına ilişkin açıklamada "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.” diyerek binlerce sağlık ataması bekleyen adaylara müjdeyi bu şekilde duyurmuş oldu.

Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak? Sağlık personeli alımı branşları da mera ediyor. buna göre, 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Sağlık Bakanlığı alımlarına yönelik tercih ve başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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