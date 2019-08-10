0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde dikkat edilecek hususları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde dikkat edilecek hususlara dikkat çekti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:38
Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde dikkat edilecek hususları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde dikkat edilecek hususlara dikkat çekti.


Bakanlık, her yıl Kurban Bayramında kesim esnasında çok sayıda vatandaşımız yaralandığına dikkat çekerek alınacak tedbirlere bu yaralanmaların önüne geçilebilir olduğunu kaydetti.


Bakanlık alınacak önlemleri şöyle sıraladı:


"Öncelikle kesim işlemini işin uzmanı olan kişilere yani kasaplara yaptırılması gerekir.


Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usülüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir.


Kurbanlıkların nakli sırasında göğüs kafesi darbeleri, kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları gibi ciddi zararlara karşı dikkatli davranılmalıdır.


Kurban kesimi başladığında kurbanın hareket etme ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.


Deriyi yüzerken el yaralanmalarını önlemek amacıyla herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kolay kullanılabilir bıçaklar tercih edilmelidir.


Et parçalarken mutlaka sağlam ve sabitlenmiş tezgahlar kullanılmalıdır.


Olası kazalarını önlemek için koruyucu çelik eldiven kullanması yararlı olacaktır.


Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir. Ayrıca işlemi yapan kişinin yakın çevresinde kimsenin bulunmamasına özen gösterilmelidir.


Bıçak sapının ve elin yağlanması ve kayganlaşması yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunları önlemek için ellerin ve bıçak sapının belli aralıklarla temizlenmesine dikkat edilmelidir.


Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki yakalandı
    1. Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki..
    2. Yazın sıcağına serinletici ikram
    3. Bayramda uzun yola çıkacak..
    4. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    5. Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı
    6. (Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek..
    7. Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde..
    8. 10.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. Bazlama nasıl yapılır?
    10. Çarşı pazarda bayram yoğunluğu..
    11. Ah şu dirsekler! Bu yöntem pul pul..
    12. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    13. Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram..
    14. Mersin’de 72 bin 500 adet extacy hap..
    15. Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak..
    16. (Özel) Sarıyer’de hız yapan..
    17. Deriner Barajı dolulukta yüzde yüz..
    18. Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı
    19. ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı..
    20. (Özel) Engellilere genel anestezi..
    21. Lavanta tarlalarına "fotoğraf çektirme..
    22. Geçen seneye oranla kurban satışı..
    23. ’Türkiye Bursları’ programına rekor..
    24. Krediyle kurban olmaz
    25. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    26. Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir..
    27. Türkiye huzur ve trafik uygulaması-2
    28. Bayram Arefesi İstanbul'da trafik..
    29. Jandarma trafik ekiplerinden “Hayatı..
    30. Erzurum’da kurban pazarının Dadaş..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü