Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi dünya birincisi oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, SABİM’in Türkiye’yi uluslararası platformda bir kez daha başarıyla temsil ettiği vurgulandı.



SABİM’in, geçen yıl ekimde 70’den fazla ülkeden 2 bini aşkın çağrı merkezinin katıldığı Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Finalleri’nde “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde altın madalya aldığı anımsatılan açıklamada, Merkezin böylece dünya finallerine girmeye hak kazandığı belirtildi. Şubat 2021’de açıklanan Contact Center World Dünya Finalleri sonuçlarına göre ise SABİM’in “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Contact Center World Awards 2020 EMEA ve Contact Center World Dünya finalleri kapsamında oylamalar, tüm ülkelerden seçilmiş sektör profesyonellerinden oluşan jüri tarafından titizlikle incelenerek yapılıyor. Tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla tüm katılımcı ülkeler, kendi ülkelerinden olmayan jüri üyelerince değerlendirmeye tabi tutuluyor.”



Koca’dan SABİM’in personeline teşekkür



Öte yandan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri’nde “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya birincisi olduğunu bildirdi.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ALO 184” iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi.



Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri’nin, “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, “Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu” ifadelerini kullandı.