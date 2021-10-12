Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüste yeni dönem
Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncellemeye gitti.
Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.