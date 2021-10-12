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Gündem Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüste yeni dönem
Gündem

Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüste yeni dönem

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:12:00 -
Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüste yeni dönem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncellemeye gitti.

Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

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