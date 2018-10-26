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Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik operasyonlarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 10:26
Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

Savcılıktan açıklama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde 30 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan şahıslardan 3’ü özel hastanelerde çalışmakta olup, 17'si kamu kurumundan daha önce ihraç edildiği tespit edilmekle, şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerine devam olunmaktadır” denildi. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:26
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ

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