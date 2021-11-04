Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak 2021 2022? Sağlık Bakanlığı hangi alanda branşta atama yapacak?

Sağlıkçı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından alınan kararları içeren bir yazılı açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salğık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin bir müjde daha verdi.

Sağlık personeli KPSS puanı ile mi olacak?

Bakan Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.” dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanlığı atama sürecine dair konuştu: ''Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.”

Sağlık personeli ataması hangi branşta olacak?

Sağlık Bakanı Koca, sağlık atamalarına ilişkin olarak, “Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak” ifadelerini kullandı.