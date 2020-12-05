  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gündem

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine ÖSYM üzerinden binlerce sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 1 Aralık tarihinde başladı, 7 Aralık'ta son bulacak. Tercihlerini yapan adaylar şimdi sonuç tarihi merak ediyor. Peki atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:46:00 -
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerine almak üzere 12.000 sözleşmeli sağlık personeli için ilan verdi. ÖSYM tarafından alınmaya başlanan tercihlerin son günü 7 Aralık tarihi olarak belirlendi. İşlemlerini tamamlayan adaylar KPSS tercih (Sağlık Bakanlığı atama) sonuçları ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için ÖSYM'den net tarih verilmedi. Bir önceki atama sonuçları 19. günde duyurulmuştu. Şimdi gözler 26 Aralık tarihine çevrildi.

Tercihler nereden, nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılmalıdır. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerini girerek bireysel olarak gerçekleştirilir.

Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapılması gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı
Sağlık

Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Denizli'de tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı yapan bir firmada renk kontrolü yaparken fark edilen detay görenleri şaşırttı. Sosyal medyad..
Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay