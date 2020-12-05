Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesine ÖSYM üzerinden binlerce sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 1 Aralık tarihinde başladı, 7 Aralık'ta son bulacak. Tercihlerini yapan adaylar şimdi sonuç tarihi merak ediyor. Peki atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerine almak üzere 12.000 sözleşmeli sağlık personeli için ilan verdi. ÖSYM tarafından alınmaya başlanan tercihlerin son günü 7 Aralık tarihi olarak belirlendi. İşlemlerini tamamlayan adaylar KPSS tercih (Sağlık Bakanlığı atama) sonuçları ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için ÖSYM'den net tarih verilmedi. Bir önceki atama sonuçları 19. günde duyurulmuştu. Şimdi gözler 26 Aralık tarihine çevrildi.
Tercihler nereden, nasıl yapılır?
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılmalıdır. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerini girerek bireysel olarak gerçekleştirilir.
Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapılması gerekmektedir.