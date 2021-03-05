Sağlık Bakanlığı atama takviminde ilk atama ve yeniden atama için başvuru tarihleri ile kura tarihlerine dair gerekli bilgiler verildi. Söz konusu atamalar için başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar, başvuruları incelendikten sonra başvurusu ret alanlar belli olacak. Daha sonra kura tarihi beklenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atamaları için 2021 takvimi belirlendi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık personelleri önümüzdeki günlerde başvurularını yapacaklar. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu başvurular, PBS üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular işlemleri için son gün 15 Mart 2021 tarihi saat 18:00 olarak belirlendi.

Başvuruların değerlendirme sonuçları, 29 Mart tarihinde yine PBS üzerinden açıklanacak. Ardından itiraz süreci başlayacak. İtiraz sürecinin bitmesi üzerine 2 Nisan 2021 tarihinde itiraz sonuçları belli olacak.

5 Nisan 2021 tarihinde ise atama kurası yapılacak. Kura saati ve yeri ise ilerleyen günlerde internet adresinden duyurulacak.