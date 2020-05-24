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Aktüel

Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı Bangladeş’teki Covid-19’lu aileyi yurda getirdi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Bangladeş’teki Covid-19’a yakalanan aileyi ambulans uçakla İstanbul’a getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 19:28:23 -
Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı Bangladeş’teki Covid-19’lu aileyi yurda getirdi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Bangladeş’teki Covid-19’a yakalanan aileyi ambulans uçakla İstanbul’a getirdi.


Sağlık Bakanlığı Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Bangladeş’te yaşayan Tuğba Ahsan, eşi Mossaddoue Ahsan ve ikiz çocuklarının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, Bangladeş’de korona virüs teşhisi koyulan aileyi, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul’a getirdi.



Tedavisine İstanbul’da devam edecek


Saat 18.30 sıralarında Atatürk Havalimanına inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü olarak bekleyen sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak aile, apronda bekleyen farklı ambulanslara bindirilerek tedavisinin devam edeceği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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