Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplam 29 bin 689 kamu personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alım kadroları 6 bin 835'i Hemşire, bin Ebe, 3 bin Sağlık teknisyeni-Sağlık teknikeri geri kalan 1165 kişilik kadro ise diğer pozisyonlarda alım gerçekleştilirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında ilk olarak 12 bin kamu personeli alımı yapılacağını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı alımları son dakika başvurular başladı mı? sorulmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımı kapsamında Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni / Sağlık Teknikeri, psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk gelişimci, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi alımı yapılacak. Bu pozisyonların 6 bin 835'i Hemşire adaylarına, 1000 Ebe adaylarına, 3000 Sağlık teknisyeni / Sağlık teknikeri adaylarına ve geri kalan 1165 kişilik kadro ise diğer pozisyonlara dağıtılacak. Söz konusu 12 bin alım Türkiye genelinde bulunan Sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı alımları başvurularına ilişkin tarih de açıklandı. 12 bin kamu personeli alımı için başvuruların 7 Ağustos'ta alınmaya başlanacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı personel alım son dakika ÖSYM kılavuzu | Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2019