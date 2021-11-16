Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli başvurusu ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 40 bin sağlık personeli alımları için kontenjan sayıları, branş dağılımı ile Sağlık Bakanlığı 40 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, sağlık personeli alımları için Resmi Gazete’de ilan detayları yayımlandı. Böylelikle Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru tarihleri ile 40 bin sağlık personeli atama alan branşları de netlik kazandı. Peki Sağlık personeli 40 bin sağlık personeli ataması ne zaman, başvurular nereye yapılacak, kadro dağımı belli oldu mu sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı personel atama başvurusu ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak,

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura sonucuna göre yapılacak. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."